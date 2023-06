UGent en VUB spin-off maakt bio-inkt om organen te produceren met 3D-printers en eigen cellen: "Kan oplossing zijn voor tekort aan donororganen"

De weg naar het printen van een hart of een lever is volgens Van Hoorick nog lang. "Dat zijn heel complexe organen. Er zal eerst gestart worden met eenvoudige weefsels. Nog niet zo lang geleden is er in de Verenigde Staten een proef geweest waarbij een tiental mensen een ge-3D-printe oorschelp uit hun eigen cellen kregen. Om dat uit de proeffase te halen, moet er ook nog een wettelijk kader voor gevormd worden, maar we gaan alvast in de juiste richting."