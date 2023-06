Daar zijn de airco's en ventilatoren weer, maar wat kosten die ons aan verbruik?

Last van warme nachten? Zet de airco even kort voor het slapengaan op, maar laat hem niet de hele nacht draaien. Warmte in de slaapkamer zit vaak "vast" in de ruimte. Een oplossing is om ramen open te zetten wanneer de zon onder is en de vloer dan even nat te maken met koud water zodat de warmte uit de vloer en lucht kan verdampen.