Onvergetelijke vliegreis voor bewoners van woonzorgcentrum in Linter: "Met de rolstoel door de metaaldetector, dat hadden we een beetje onderschat"

Met de bewoners van een woonzorgcentrum op reis gaan met het vliegtuig is zeker niet vanzelfsprekend. In woonzorgcentrum Sorgvliet in Linter is het idee vorig jaar ontstaan. "We waren met onze bewoners aan zee. Tijdens het middageten vertelde Julia dat ze vroeger in Lourdes was geweest en dat ze graag nog eens terug wou gaan", zegt directeur Sofie Marckx. "Meer hadden wij niet nodig om er werk van te maken. We hebben uitgezocht of het haalbaar was en een jaar later hebben we het effectief gedaan."