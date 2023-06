Vogelopvangcentrum Oostende wordt meldpunt voor vogelgriep aan de oostkust

Langs de kust woedt op dit ogenblik een nieuwe uitbraak van vogelgriep. Vooral wilde vogels die in kolonies leven worden getroffen, zoals meeuwen, sterns en aalscholvers. Om te voorkomen dat nieuwe dieren besmet raken, is het belangrijk om zieke of dode vogels prompt te verwijderen. Van Oostende tot Knokke-Heist gebeurt de coördinatie daarvan door het Vogelopvangcentrum van Oostende. Dat roept op om meteen te reageren als je een dode vogel ziet.

"Als die vogel vlakbij een raam ligt en er een duidelijke wonde is, kan je er van uitgaan dat het een zogenaamd raamslachtoffer is", zegt Kevin De Cock van het Vogelopvangcentrum. "Dan is bellen uiteraard niet nodig. Maar als je midden het strand een meeuw vindt, zonder verwondingen, dan is dat toch verdacht en geef je beter een seintje. Ook als je twijfelt kan je altijd beter bellen."