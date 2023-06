Niet het sluiten van gordijnen of lamellen, wel buitenzonwering: deze tips werken om het binnen koel te houden op warme dagen 

"Op kortere termijn zijn er andere oplossingen. De belangrijkste daarvan is zonwering. Dat betekent: de zon zo veel mogelijk buiten houden. Dat doe je niet door je gordijnen te sluiten of aluminiumfolie aan de binnenkant van je ramen te plakken, dat heeft totaal geen zin. Als de zon eenmaal binnen is en aan de binnenkant van je glas zit, zit de warmte ook binnen. Op warme dagen je gordijnen sluiten heeft hetzelfde effect als tijdens de winter radiatoren aan de buitenkant van je muur plaatsen."

!"Zonwering moet aan de buitenkant zitten. Dat kunnen rolluiken of screens zijn, maar ook een boom voor je raam. Zelfs een eenvoudig oud laken kan heel wat soelaas brengen, zolang het aan de buitenkant zit. Zonwering kan wel degelijk voor een groot temperatuurverschil zorgen", zegt Reynders. "In een geïsoleerde woning kan zonwering ervoor zorgen dat het tot 6 graden koeler is. Tijdens een hittegolf wordt het in een huis zonder zonwering 28 graden, in een huis mét zonwering is dat 22 tot 23 graden. Een voorwaarde is wel dat het 's nachts afkoelt, zodat je die koelte kan gebruiken."