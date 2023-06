Zwarte Markt in Tessenderlo maakt plaats voor logistieke campus met plaats voor 300 werknemers

Verwimp snapt wel dat er op het industrieterrein nu plaats gemaakt wordt voor een logistieke campus. "Maar eerst moeten we zorgvuldig omgaan met de sloopwerken", zegt project-ontwikkelaar van Alinso Jan De Clerq. "We kunnen heel wat materiaal van de gebouwen recupereren in het nieuwe gebouw, maar we moeten voorzichtig zijn met asbest."