"Twitter avant la lettre": hoe we ook een eeuw geleden door beelden werden misleid via "de magische lantaarn"

De toverlantaarn was een soort voorloper van de diaprojector. Slides werden op een groot scherm geprojecteerd en werden vergezeld van een lezing of voordracht. "We zien dat heel veel verschillende mensen die toverlantaarn beginnen gebruiken om kennis over te brengen", zegt Buelens-Terryn. "Mensen in dienst van de overheid, onderwijzers, priesters of mensen die in Congo waren gaan werken: allemaal maakten ze er gebruik van."