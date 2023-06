Minder vrachtverkeer door centrum Ruien nu aannemingsbedrijf Wannijn verhuist naar industriezone

Op de oude elektriciteitssite van Ruien, bij Kluisbergen, wordt een nieuw bedrijventerrein aangelegd. Het aannemingsbedrijf Wannijn wilde daar ook bouwen, maar de provincie hield dat tegen, zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen). Nu kreeg het bedrijf wel groen licht om naar daar te verhuizen. "Omdat ze al een stuk hebben langs de Schelde, en ook zaken over water gaan af- en aanvoeren is er nu op het laatste overleg wel groen licht gegeven. Ze gaan hun eigen kade hebben."

Het bedrijf is nu nog gevestigd in de Buissestraat in Ruien, en moet dagelijks met vrachtwagens door het centrum en langs twee scholen rijden. Volgens de burgemeester was het bedrijf zelf ook vragende partij om weg te gaan op die plaats. "Voor de verkeersveiligheid is het ook beter dat ze verhuizen. Het bedrijf heeft 400 bedrijfsgerelateerde verplaatsingen per dag." Er is wel nog een voorwaarde aan de verhuis. Op de huidige vestiging mag er geen andere activiteit komen waar veel vrachtwagens voor nodig zijn.