Aanpak overlast everzwijnen in Genk loont

Het leertraject is een combinatie van sensibiliseren, preventieve maatregelen en verjagen, vangen of schieten, telkens op maat van de situatie ter plaatse. Maar hoe verloopt dat in de praktijk? “Mensen doen een melding”, legt Jeroen Denaeghel uit. “Dan gaan we ter plaatse en bespreken we het probleem. Eerst kijken we naar preventie. Als blijkt dat er in die wijk heel veel everzwijnen zijn, wordt er met onze faunabeheerders gekeken hoe we dat werkelijk lokaal oplossen.”