Westen van Frankrijk opgeschrikt door aardbeving: meldingen van schade aan huizen

De beving gebeurde om 18.38 uur en had een kracht van meer dan 5. De geologische dienst spreekt op dit moment van 5.3, lokale autoriteiten hebben het over een kracht van 5.8. Het gaat om de zwaarste beving sinds 2002 in Frankrijk, weten Franse media. Het epicentrum lag op zo'n 30 kilometer ten oosten van de havenstad La Rochelle.