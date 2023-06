Auto brandt uit op weg naar Graspop, maar dat houdt metalfans niet tegen: "Gelukkig kon ons moeder ons brengen"

Gregory en z'n festivalgenoten kwamen er met de schrik vanaf. Hun kampeeruitrusting liep wel schade op. Een half gesmolten frigobox en enkele licht verschroeide, natte slaapzakken werden snel overgeladen in de auto van Gregory’s moeder.



Hun festivalweekend afblazen voor iets als een uitgebrande auto was duidelijk geen optie. “Het is nu het tweede jaar dat we als vrijwilligers naar Graspop gaan, maar we moeten pas morgen beginnen”, aldus nog Gregory. “Vanavond had ik wel graag nog Bizkit Park gezien. Ze spelen pas om 1 uur, dat moet nog lukken!”