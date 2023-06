Nederlandse Oostappengroep moet vakantiepark Blauwe Meer in Lommel binnen het jaar verlaten

De Nederlandse uitbater Oostappen krijgt van de Hasseltse rechtbank 12 maanden de tijd om het vakantiepark Blauwe Meer in Lommel te ontruimen. De stad was de gerechtelijke procedure opgestart na een hele reeks klachten. Zo voldeden bouwwerken in het park niet aan de stedenbouwkundige vergunningen. Er waren ook problemen met betalingen. Huurders kloegen ook over de woonkwaliteit. Verder had de groep de erfpachtovereenkomst ook niet verlengd.