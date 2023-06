Bomen groeien op recordhoogte in de Schotse bergen: "Dit opent perspectieven"

De resultaten van het onderzoek zijn verschenen in het British and Irish Botany Journal. De spectaculairste vondst is misschien wel die van een wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) op een hoogte van 1.150 meter en een sitkaspar (Picea sitchensis) op 1.125 meter, beide in het oosten van Inverness-shire in de Highlands in noordwest-Schotland. Die laatste was goed voor 56 procent van de 72 waarnemingen van bomen boven de grens van 900 meter hoogte.

"Wat we vonden was een mix van bomen en dwergplantjes die we niet verwacht hadden te zien in gebied met zulke extreme weersomstandigheden. We zagen dat alpiene dwergsalix (uit de wilgenfamilie) zich heeft aangepast aan koude en blootgestelde omstandigheden", schrijft Watts in haar eindrapport.