Brandweer waarschuwt bij hitte: “Laat geen elektronische apparaten in je auto liggen”

Helpt het dan om je telefoon af te dekken, door een handdoek bijvoorbeeld? “Nee, integendeel. Hierdoor ga je het toestel net isoleren en loopt de temperatuur nog sneller op.” Hetzelfde geldt wanneer je je telefoon ’s nachts onder je hoofdkussen stopt tijdens het slapen.

Elektronische apparaten hou je dus best in de schaduw. Als het toestel toch vuur vat, gooi je er best een natte doek over. “Denk hierbij aan een vochtige dweil”, aldus Van den Broeck. “Bel daarna ook meteen de hulpdiensten op. Gooi het apparaat nooit in de tuin, want daar kan je een grotere brand veroorzaken door het uitgedroogde gras.”