Brussel neemt nieuwe sociale maatregelen voor duurzame mobiliteit

Het maximumbedrag van de Brussel'Air-premie wordt in 2024 opgetrokken van 900 naar 1.000 euro voor gezinnen met een laag inkomen. De Brussel'Air-premie kent een groeiend succes, vooral bij de meest kwetsbare gezinnen: in 2022 werden ruim 2.300 premies toegekend (drie keer meer dan in de voorgaande jaren), waarvan 60% aan gezinnen met een laag inkomen of gezinnen met een persoon met een handicap.