CHECK - Waarom geloven mensen dat je door het dragen van een zonnebril makkelijker verbrandt

Melanine speelt ook een rol in hoe gevoelig je ogen zijn aan de zon, dit hangt af van hoeveel melanine zich in je oog bevindt. "Mensen met meer pigment in hun ogen zijn minder gevoelig voor zonlicht en zullen dus minder makkelijk een zonnebril dragen. Mensen met minder pigment in hun ogen en blekere ogen zullen gevoeliger zijn voor de zon", aldus professor Cassiman.

Maar professor Cassiman geeft aan dat ongeacht de hoeveelheid pigment of melanine in je ogen het toch aanbevolen is om een zonnebril te dragen. "Het is zo dat je netvlies je wel al beschermt tegen de zon. Maar als je geen zonnebril draagt, gaan bestaande aandoeningen van je netvlies wel sneller achteruit. En als je recht in de zon kijkt, is het voor iedereen schadelijk en draag je ook best een zonnebril."