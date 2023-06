Ruim 1.200 vluchtelingen en migranten verdronken dit jaar al in Europese zeeën: "Op weg naar grootste aantal verdrinkingen sinds 2017"

Het jaar is nog niet voorbij, maar tussen 1 januari en 12 juni zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) al 1.257 migranten gestorven of vermist geraakt tijdens een vluchtpoging naar Europa. Dat op een totaal van 77.500 migranten die naar Europa kwamen. Het overgrote deel van die mensen maakte de oversteek via de Middellandse Zee, maar een klein deel probeerde ook via land de grenzen over te steken. De cijfers van de scheepsramp in Griekenland zijn daar nog niet bij gerekend.

Het is belangrijk om te vermelden dat cijfers over vluchtelingen en migranten telkens zo exact mogelijke schattingen zijn, maar dus niet 100 procent feilloos zijn. Het is niet altijd duidelijk hoeveel mensen aan boord stapten voor een boot vertrok of wanneer die boot in de problemen komt op zee.