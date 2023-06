Eerste vrouwelijke chef-dirigent Elim Chan vertrekt bij Antwerp Symphony Orchestra

In 2019 werd Elim Chan aangesteld in Antwerpen als eerste vrouwelijke chef-dirigent. Vorig jaar was haar contract nog verlengd tot 2025, maar daar komt nu toch vroeger een eind aan. "Sindsdien is Chans internationaal profiel in een stroomversnelling geraakt", klinkt het in Antwerpen. Als veelgevraagd gastdirigent trad ze onder meer op met het Los Angeles Philharmonic en het Bayerische Rundfunk Orchester en is ze momenteel artist in residence bij de Wiener Musikverein. En ze is nog altijd maar 36 jaar...