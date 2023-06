Jaarlijks 835 euro extra loon? Regering komt samen over fiscale hervorming, maar kans op akkoord is klein

De belastingverlaging zoals die door Van Peteghem is opgesteld, betekent dat de regio's minder geld zouden krijgen. Want de opcentiemen, een deel van de belastingen dat de gewesten ontvangen, zou dan ook dalen. De minister heeft daar al overleg over gehad met de regio's, maar die eisen meer duidelijkheid. "We hebben nooit een duidelijke berekening gekregen, het gaat van 550 miljoen tot 1 miljard. Dat is heel ruim om zomaar in onze begroting op te nemen", zegt de Vlaamse minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA).