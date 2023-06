Florist Davy uit Tollembeek verstopt boeketjes bloemen op de Dag van het Eenzame Boeket

Zondag 18 juni is het De Dag van het Eenzame Boeket. In heel wat gemeenten gaan floristen boeketten verstoppen. Het idee is overgewaaid uit Groot-Brittannië waar een vrouw zomaar bloemen neerlegde op de stoep om voorbijgangers een plezier te doen. En ook deze actie van de floristen van België is bedoeld om mensen gelukkig te maken.