Genk breidt Cambio autodelen uit en installeert eerste negen hoppinpunten

Vanaf nu kunnen in Genk zeven deelwagens van Cambio gebruikt worden. Dat kon voor het eerst in 2011 en wordt nu uitgebreid. "Het gebruik is sindsdien erg gestegen", zegt schepen van Duurzaamheid, Toon Vandeurzen (CD&V). "Daarom willen we het aantal Cambio wagens vermeerderen in onze stad. Dat gebeurt door hoppinpunten te installeren. Deze legislatuur worden negen van die punten geïnstalleerd. De volgende legislatuur opnieuw negen. Daar zullen ook elektrische wagens geplaatst worden."