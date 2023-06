Spoorloos sinds hij eigen dood veinsde, tot hij gevat werd op terras in Hongarije: Braziliaanse drugsbaron nu overgeleverd aan ons land 

Al decennialang zou hij de spilfiguur zijn in grootschalige drugssmokkel vanuit Latijns-Amerika naar Europa, Afrika en Azië. Op het internet circuleert dat hij verantwoordelijk is voor de smokkel van 45 ton cocaïne per jaar, "en dat is realistisch", vertelt een gerechtelijke bron aan VRT NWS. Hij werd niet alleen gezocht in ons land, maar ook in Brazilië en de Verenigde Staten. Voor zijn trafiek zou hij zelf ook privéjetmaatschappijen opgekocht hebben. Én hij was een meester in valse identiteiten.