Hippe jas of handtas gemaakt van oud priestergewaad: expo in Brugge hergebruikt religieus textiel

Verschillende handmakers in Brugge zijn aan de slag gegaan met religieus textiel. "Denk dan vooral aan priestergewaden, koorhemden of kazuifels", zegt Guido Orroi van het Centraal Kerkbestuur. "Ze komen uit de vijf kerken van de Emmaüsparochie, die allemaal een nieuwe bestemming gaan krijgen. De kledij zal niet meer gebruikt worden bij erediensten en dus zochten we ook een nieuw doel voor hen."

De Erfgoedcel van Brugge heeft elf Brugse makers ingeschakeld om dat nieuwe doel te vinden voor het religieus textiel. "Zij zijn heel creatief geweest", zegt Livia Snauwaert van de Erfgoedcel. "Je kon in de Sint-Michielskerk vandaag al akoestische gordijnen zien die gemaakt zijn van 70 liturgische gewaden, maar ook theaterkostuums, handtassen en handgeschept papier."

(Lees verder onder de foto)