Hitte zorgt voor stinkende vuilniszakken: restafval en GFT mogen nu in Dilbeek naar containerpark 

In Dilbeek worden de GFT-en restafvalzakken om de twee weken opgehaald. Tijdens de zomer tijdelijk overschakelen op een wekelijkse ophaling bleek praktisch niet mogelijk : “Toch gaan we ons afvalbeleid in september evalueren”, vertelt schepen Luc Deleu : “Als we beslissen om de frequentie van de vuilnisophaling aan te passen, dan geven we aan afvalophaler Intradura voldoende tijd om dit logistiek mogelijk te maken.”