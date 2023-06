Jan Jambon (N-VA) over Vlaamse onafhankelijkheid: "Zonder draagvlak bij bevolking is dat een politiek avontuur dat je niet kan aangaan"

"Maar het moet eerst nog blijken dat we samen een meerderheid zullen hebben", reageert Vlaams minister-president Jambon. "Un petit detail", klinkt het ironisch. Mocht er namelijk nog een andere partij nodig zijn om tot een meerderheid te komen in Vlaanderen, lijkt een soevereiniteitsverklaring sowieso al uitgesloten.

Over de Vlaamse onafhankelijkheid op zich wil Jambon ten persoonlijke titel reageren, dus niet in zijn functie van regeringsleider. "Het idee ben ik genegen", zegt hij. "Maar de eerste voorwaarde om dat te kunnen doen, is dat je ook een meerderheid in je volk hebt, dat dat een gedragen idee bij je volk is. Maar elke studie die daarover gemaakt is, brengt dat - ik ga heel optimistisch zijn - op 20 procent. Met dat percentage is dat een avontuur dat je niet kan aangaan."

"Ik betreur dat. Ik zou willen dat 60 à 70 procent van de Vlamingen het idee genegen is. Maar in die context waar een grote meerderheid van de Vlamingen zegt dat ze die volledige onafhankelijkheid niet willen, dan kan je niet in zo'n politiek avontuur stappen."