Woede en veel vragen na de zaak-Sanda Dia: is er klassenjustitie in ons land?

"Fok klassenjustitie", dat stond op het bordje waarmee Robbie Orobator protesteerde tegen de uitspraak in het proces rond de dood van Sanda Dia. "Het gaat niet over individuele rechters, maar over het mechanisme dat ervoor heeft gezorgd dat de 18 Reuzegommers topadvocaten konden krijgen terwijl de vader van Sanda Dia aangewezen was op de goodwill van Sven Mary, die het voor hem gratis wilde doen. Wat me het meest frustreert, is dat ze er veel te gemakkelijk mee zijn weggekomen. Ik heb niet het gevoel dat er rechtvaardigheid is in deze zaak. We leven in een ongelijke maatschappij die zich weerspiegelt in het gerecht. Als de situatie omgekeerd was geweest, als het 18 jongens van allochtone afkomst waren, dan zouden de straffen zwaarder zijn geweest."