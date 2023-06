"Oerklokkenluider" van Pentagon Papers Daniel Ellsberg (92) overleden

Daniel Ellsberg had als defensieanalist bij het Pentagon toegang tot die documenten en vond dat het Amerikaanse volk het recht had om de waarheid te kennen. Hij kopieerde stiekem het rapport van 7.000 pagina's en speelde het onder andere door aan The New York Times en The Washington Post. Ellsberg werd daarom gezien als "oerklokkenluider"; volgens het volk een held, volgens politici dan weer "de gevaarlijkste man van het land".