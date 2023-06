Koning Willem-Alexander op bezoek: zoek de gelijkenissen of verschillen met onze koning Filip

Tot Amalia achttien werd, leidde de kroonprinses een veeleer afgeschermd leven. Ze had maar drie publieke afspraken per jaar: Koningsdag en twee fotosessies, meestal tijdens de wintersportvakantie en in de zomer. In ruil voor die fotosessies laat de pers de Oranjes met rust tijdens hun privémomenten. Dat moet, het ligt vast in de mediacode die Willem-Alexander in 2005 bedacht heeft om de privacy van de Oranjes te beschermen.



Op haar achttiende zette de Prinses van Oranje haar eerste stap als troonopvolger, met een toespraak in de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering en het parlement. Amalia spreekt er over "het ambt dat op mij wacht, in de verre toekomst hoop ik, al is er altijd het besef dat het morgen kan zijn." En zegt ook dat "ze nog veel zal moeten leren".