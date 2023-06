Mechelen evalueert nieuwe verkeerssituatie op Vesten: "Minder doorgaand verkeer, maar ook nog werkpunten"

De bedoeling van het nieuwe circulatieplan was dat het verkeer werd afgeleid naar het hogere wegennet. "Daar zien we een stijging van 15 tot 20 procent op de R6 en E19. Doorgaand verkeer zit wel degelijk minder op de Vesten", zegt Vandersmissen. Daarnaast is het fietsgebruik ook toegenomen. "Voor de maand april zien we aan de Brusselpoort bijvoorbeeld een toename. We gingen van 92.000 fietsers in 2019 naar 104.000 in 2023. Dat toont ook aan dat een betere infrastructuur voor fietsers op de vesten zeker nodig is”, zegt Patrick Princen (Groen), schepen voor openbare werken.