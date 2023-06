(Meer) vrouwen aan de vredestafel: Internationale Vredesconferentie in Ieper vindt het tijd voor een nieuwe strategie

In Vredesstad Ieper komen vandaag 200 vrouwen samen, uit Rusland en Oekraïne, uit Afghanistan, Congo, uit Israël en Palestina. Sima Samar was 20 jaar geleden minister in Afghanistan. Annie Matundu Mbambi is actief in Oost-Congo als experte conflictbemiddeling. De Russische Svetlana Utkina probeert met haar beweging "De Zachte Kracht" weerwerk te bieden tegen het gemilitariseerde denken in de Russische samenleving. De Oekraïense Olena Turchenko maakte de Russische invasie en 200 dagen bezetting mee in haar thuisstad Charkiv.

Ze willen vrede in hun land. En ze willen dat vrouwen - gemiddeld de helft van de bevolking - die vrede mee tot stand kunnen brengen. Jarenlang al is dat de strijd van Sima Samar in Afghanistan en daarbuiten. Maar ze ziet weinig vooruitgang.