N49 wordt volwaardige autosnelweg in Damme en Maldegem

De tunnel in Damme komt tussen de Waterpolder en de Hoornstraat. "Dat is een goeie zaak", vindt Coens. "De tunnel zal de verkeersveiligheid verhogen, want zo kunnen zowel fietsers als auto's de kruising zonder gevaar maken. Voor ons is het ook belangrijk dat de inwoners nog langs de autosnelweg kunnen en dat is het geval."