Sluiting webwinkel Unigro in Sint-Niklaas definitief: de 138 medewerkers verliezen hun job

Omdat Unigro de deuren zou sluiten, startte een informatie- en consultatiefase met de vakbonden. "Het was een intense en zeer constructieve informatie- en consultatiefase", aldus het bedrijf. "Die is nu afgerond en het stopzetten van de activiteiten is nu bevestigd. Volgende week starten de onderhandelingen voor het sociaal plan." Want 138 medewerkers verliezen nu hun job.



"We beseffen dat onze medewerkers nu duidelijkheid willen hebben over de begeleidingsmaatregelen", zegt gedelegeerd bestuurder Yves Moens. "Daarom willen we snel een constructieve dialoog aangaan met onze sociale partners om een evenwichtig sociaal plan te bespreken in het belang van alle betrokken medewerkers."