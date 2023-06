Nepwapens zorgen voor grote politieactie om schip te onderscheppen in Sas van Gent

Gisterenavond laat vond er een grote interventie plaats van de Nederlandse politie in Sas van Gent, net over de grens met Zelzate. De politie kreeg een melding binnen dat er gewapende mannen zaten op een schip aan de Westkade. Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) kwamen met politiehelikopters toe, om het schip en de vier verdachten te onderscheppen. Na onderzoek bleek het te gaan om nepwapens. In totaal zijn vijf luchtdruk- en airsofwapens in beslag genomen.