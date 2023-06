Nieuw Europees drugrapport is duidelijk: drugs zitten overal en iedereen kan ermee te maken krijgen

Drugs zijn wijdverspreid in onze samenleving: het zit overal en iedereen kan er rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken krijgen. Dat is de conclusie van het Europese drugagenstschap EMCDDA in een nieuw rapport over drugs in Europa. Drugs zijn na de coronapandemie niet verdwenen. "Het is alleen complexer geworden", stelt Lies Gremeaux, drugsexpert van Sciensano.