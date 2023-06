Nieuwe Brusselse straat wordt vernoemd naar vermoorde sekswerker Eunice Osayande

De Stad Brussel is al een tijdje bezig met het vervrouwelijken van de Brusselse straatnamen. "Tot nu toe hebben we steeds gekozen voor markante vrouwen met een uitzonderlijk talent of een opvallende verwezenlijking. Maar feminisme gaat niet enkel om vrouwen die uitblinken in iets", aldus Persoons. "Het gaat ook over de strijd en rechten van kwetsbare vrouwen. Met het vernoemen van deze straat naar Eunice willen we al die vergeten vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel, van seksueel geweld en vrouwenmoord ook in de kijker te plaatsen."

"Dit gaat het probleem uiteraard niet oplossen, maar is wel een manier om mensen bewust te maken dat dit nog altijd een probleem is. We hopen dat Eunice niet voor niets gestorven is. We mogen zulke dingen als samenleving niet tolereren."