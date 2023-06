Van statistiek tot taaltechnologie: dit is wat leerlingen van de 2e en 3e graad per richting moeten kennen en kunnen 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft een akkoord met de onderwijspartners over de specifieke minimumdoelen, ook gekend als eindtermen. Die lijsten op wat leerlingen moeten kennen en kunnen, specifiek voor hun studierichting. Eerder was er al een akkoord over de minimumdoelen voor de basisvorming van alle leerlingen. De deadline was krap, want in september moeten leerkrachten met deze eindtermen aan de slag.