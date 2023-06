Olievlek op Leie in Deinze verdampt dan toch niet: gespecialiseerde firma ruimt op

Vorig weekend kwam via een beek een hoeveelheid plantaardige olie terecht in de Leie in Deinze. Die was afkomstig van een raffinaderij. Er werd toen beslist om de olie, die ongevaarlijk is, natuurlijk te laten verdampen. Maar dat blijkt minder snel te gaan dan eerst gedacht.

“We stellen vast dat die olievlek niet uit zichzelf weggaat”, zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “Samen met de brandweer hebben we dan de beslissing genomen dat de olie verwijderd moet worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de vervuiler. Die heeft nu een firma aangesteld om de olie op te ruimen met een skimmer, die de olie afschept.”

Enkele vogels kregen olie op hun veren en werden naar het vogelopvangcentrum van Merelbeke gebracht, waar ze een wasbeurt kregen. Vissen ondervinden geen hinder van de olie, ook voor andere dieren is de olie ongevaarlijk. Brandweerzone Centrum Post Deinze blijft toezicht doen en het traject afvaren op zoek naar vogels in hoge nood.