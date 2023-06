Parket Oost-Vlaanderen start onderzoek na klacht over "structurele fraude" bij sociale huisvestingsmaatschappij en sociaal verhuurkantoor, waar vader en zoon ontslagen werden 

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) sprak na de ontslagen over "structurele fraude met overheidsmiddelen". "Er zijn heel wat zaken aan het licht gekomen die verontrustend zijn. Er is sprake van structurele fraude met overheidsmiddelen en dat op kap van de mensen die onze steun het meeste nodig hebben. Er is nergens in de publieke sector plaats voor zij die hun eigenbelang laten primeren boven het algemeen belang. Al zeker binnen de sector van de sociale huisvesting waar de middelen dienen om te voorzien in de huisvesting van de sociaal zwaksten, is elke vorm van persoonlijke of familiale zelfverrijking absoluut ontoelaatbaar."