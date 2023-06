Economische groei blijft relatief stevig, maar Nationale Bank waarschuwt dat begrotingstekort te hoog blijft

De zogenoemde voedselinflatie zal volgens de Nationale Bank geleidelijk afnemen. Dat gebeurt in navolging van de algemene inflatie, die al sinds vorig najaar afneemt dankzij de forse daling van de gasprijzen op de internationale markt.

De loonkosten zullen dit jaar wel nog met 8 procent stijgen. Dat komt omdat de koppeling van de lonen aan de index met enige vertraging werkt. Daardoor zullen de uurloonkosten in ons land volgens de Nationale Bank met 3 procentpunt meer stijgen dan in onze belangrijkste buurlanden. Dat is geen goed nieuws voor onze concurrentiekracht.

Het begrotingstekort blijft intussen groot en stijgt dit jaar zelfs weer. Bij ongewijzigd beleid zal dat tekort in 2025 op 4,7 procent van het bbp staan. Dat is boven de Europese Maastrichtnorm, die bepaalt dat het begrotingstekort van een EU-lidstaat in principe niet hoger dan 3 procent van dat bbp mag zijn.