Landbouwers mogen uit verschillende waterlopen en grachten in Oost-Vlaanderen geen water meer oppompen

Er zijn in onze provincie 139 zones waar water kan onttrokken worden, in 14 daarvan is het waterpeil nu al te laag, in 9 is het kritisch. Daarom heeft de gouverneur op die plaatsen een zogenaamd onttrekkingsverbod afgekondigd. Het gaat ondermeer om stukken van de Schelde, Dender, Moervaart en Molenbeek.

In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant was er eerder al zo'n verbod. Voor drinkwater zijn er op dit moment nog geen maatregelen nodig.