Opwijk treft maatregelen tegen overlast op vernieuwd Bunderplein

Door vandalisme is er van de vernieuwingswerken niet veel meer te zien. "Er ligt veel zwerfvuil op het plein", licht Deleu toe. "Er is ook al schade aan jonge bomen: vandalen gebruiken ze als boksbal, waardoor ze afsterven. Daarnaast vertrappelen ze de bloemenweiden, lopen ze over de pas ingezaaide grasperken en paden en gooien ze stenen en bordjes in de wadi. Dat gebeurt allemaal 's avonds laat, want er zijn ook klachten over nachtlawaai."