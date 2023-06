Oud-Heverlee wil Weertse Dreef overdragen aan Natuur en Bos: "Dreef wordt opnieuw een autovrije bosweg"

"Volgende week op de gemeenteraad zullen wij stemmen over de Weertse Dreef die we in erfpacht overdragen aan Natuur en Bos", zegt de burgemeester van Oud-Heverlee, Bart Clerckx (CD&V). "Het gaat over de weg die door het Meerdaalwoud loopt tussen Sint-Joris-Weert en de Naamsesteenweg, dat is 3 km lang. Het gevolg is dat de dreef zal afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer."