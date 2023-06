Parochianen Berlaar zijn het beleid van hun pastoor beu en sturen open brief naar bisschop Johan Bonny

Volgens de leden zou de pastoor enkel teksten uit de Bijbel voorlezen en weigert hij ook kinderteksten in de vieringen te integreren. Koppels krijgen geen inspraak in het verloop van hun huwelijk en families zijn ontgoocheld na een rouwgesprek met de parochie. Het zijn enkele regels in het beleid van Brasseur waar de parochianen het niet mee eens zijn. Vorige maand bereikte het conflict zijn hoogtepunt. Een groep communicanten vierde hun eerste communie niet in de kerk, maar in een tent én met een andere pastoor.