Pascal Smet (Vooruit) kaatst bal terug: "Geen druk uitgeoefend voor visum burgemeester Teheran"

Pascal Smet had vanmiddag heel wat uit te leggen in het Brussels Parlement, waar hij veel lastige vragen kreeg voorgeschoteld. "Er is geen arm omgewrongen", aldus de staatssecretaris in een ellenlang betoog.

"Ik heb altijd de nadruk gelegd op het volgen van de normale procedure. Voor mij is een 'nee' een 'nee'. Maar ik heb nooit een 'nee' gekregen." De verdedigingslijn van Smet is duidelijk: het is de exclusieve bevoegdheid van Buitenlandse Zaken om visa af te leveren.

Hij heeft naar eigen zeggen alleen maar een bemiddelende rol gespeeld tussen Metropolis, een van de organisatoren van de Brussels Urban Summit. De uitnodigingen die zijn verstuurd waren volgens hem "gestandaardiseerde brieven" die hij voor Metropolis heeft helpen versturen.

"Wij hebben nooit aangedrongen op de aanwezigheid hier van de burgemeester zelf", aldus Smet. Volgens hem ware het even goed geweest mocht Teheran een delegatie hebben afgevaardigd, en dat mocht voor wat hem betreft best een administratieve delegatie zijn geweest.