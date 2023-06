Paus Franciscus heeft het ziekenhuis verlaten na ingrijpende darmoperatie

Het was niet de eerste keer dat de paus een operatie onderging. In 2021 was hij al eens opgenomen voor een ingreep aan zijn darmen en in april dit jaar was hij in het ziekenhuis opgenomen met een bronchitis. Door zijn zwakke gezondheid deden geruchten de ronde dat Franciscus zou aftreden, maar daar wil hij momenteel niet van weten. Zo vertelde hij tijdens een bezoek aan Congo en Zuid-Soedan dat hij gelooft in het “pausschap voor het leven".