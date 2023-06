Identiteit van man die op strand van Wenduine is aangespoeld achterhaald dankzij tip na opsporingsbericht

Het was een bewoner van de zeedijk die het levensloze lichaam aan de kustlijn had opgemerkt op 7 juni. De man belde onmiddellijk de politie, de agenten konden alleen het overlijden vaststellen. "Het lichaam kan nog niet lang in het water gelegen hebben. De omstandigheden worden verder onderzocht", klonk het toen bij de politie.

Uit de autopsie is duidelijk geworden dat de man is verdronken. Maar wie hij is, wisten de speurders nu ruim een week na de feiten nog altijd niet. En daarom had het parket vanmorgen een opsporingsbericht verspreid. Er kwam een tip binnen, die tot de identificatie van de man heeft geleid.