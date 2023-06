Politiekantoor op Grote Markt Leuven verhuist naar stationsbuurt

"Dat we wegtrekken uit het vertrouwde commissariaat op de Grote Markt, wil niet zeggen dat we minder bereikbaar, aanspreekbaar of zichtbaar zullen zijn", zegt Jean-Paul Mouchaers, korpschef politie Leuven. "Behalve de nieuwe locatie aan het station kunnen mensen ook nog altijd 24 uur op 24 terecht in het politiehuis op de Philipssite. Daarnaast blijven we ook maximaal inzetten op patrouilles met de wagen, fiets en te voet."