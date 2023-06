10.000 mensen registreerden zich als kandidaat-stamceldonor om 3-jarige Rachèle te redden: "Fantastisch, maar kans op match blijft klein"

De mama van Rachèle is dankbaar voor de massale respons op haar oproep: "Het is fantastisch dat al het werk door onze achterban, maar ook door Bekende Vlamingen en bedrijven zich vertaalt in zo veel registraties", reageert Evie Landuyt vandaag.



"Maar we zoeken nog altijd naar een speld in een hooiberg. Wereldwijd zitten er drie geschikte donoren in de databank, maar die kunnen, meestal om medische redenen, niet doneren. Drie op 41 miljoen kandidaten, dat is dus héél beperkt."



"Het is fantastisch dat er zo veel respons is, maar nieuwe registraties blijven nodig, want met deze 10.000 alleen gaan we er niet komen. Blijf je dus registreren", herhaalt de moeder van Rachèle haar oproep.