Vernietigend rapport over politie Minneapolis: "Systemisch racisme en jaren van buitensporig geweld leidden tot dood George Floyd"

Het gevolg van dit rapport is dat de politie van Minneapolis nu verplichte hervormingen zal moeten doorvoeren, die goedgekeurd moeten worden door een federale rechter en onafhankelijk opgevolgd zullen worden. Toch heeft het rapport ook goede woorden over voor de politie van de stad, want het stelt dat de hervormingen al volop aan de gang zijn. Zo is die bewuste knieklem die tot de dood van Floyd heeft geleid niet meer toegelaten. Ook het gebruik van bepaalde wapens om menigten onder controle te houden is niet meer toegelaten zonder voorafgaande toestemming van de politiechef.