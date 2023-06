Gerustellende resultaten van bodemonderzoek rond REMO-stort in Houthalen-Helchteren: "Nergens overschrijdingen gemeten"

"Het bodemonderzoek levert geruststellende resultaten op", vertelt burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (Vooruit-Groen-Plus). "In overleg met de buurtbewoners zijn op verschillende plaatsen stalen genomen op 80 centimeter diepte. Er is onderzocht op acht metalen en zijn geen alarmerende waarden gemeten. De normen werden nergens overschreden."

Het bodemonderzoek kwam er nadat in een staal, dat een buurtbewoner nam, wel te veel cadmium zat. De resultaten van het uitgebreidere onderzoek door de Bodemkundige Dienst kan de buurt niet echt geruststellen. "Ik word overspoeld met sms'jes. Op dezelfde plaats waar wij het staal hebben genomen, is alles nu blijkbaar weg. Dat vinden we vreemd. Het is beter zo, natuurlijk. Maar we gaan zien wat de toekomst brengt."